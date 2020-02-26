للحد من انتشار كورونا.. تعطيل الدراسة لأسبوعين في الكويت

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المزرم قوله، إن تعطيل الدراسة سيكون اعتبارا من الأول من مارس القادم ولمدة أسبوعين، ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.
وقالت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 25 حالة.
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وأكدت الوزارة في بيان أن "الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".
وبيّنت أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدّة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".
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