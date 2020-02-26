شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إيقاف نشاط المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إيقاف نشاط المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية المؤقتة، إضافة إلى وقف إصدار التراخيص لها حتى إشعار آخر، وقالت (التجارة) الكويتية- فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - إن قرار الايقاف جاء بناء على التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء الكويتي؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 26 حالة، إثر تسجيل إصابة واحدة جديدة.

و من الجدير بالذكر، أنه ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الكويت إلى 26 شخصاً، بعد تسجيل إصابة جديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء.

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وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الحالة المصابة الجديدة، مرتبطة بالسفر إلى إيران وهى لمواطن كويتى، وأوضحت أن جميع الحالات المستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة فى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

وفى خطوة تهدف إلى منع تفشي الفيروس في البلاد، وتزايد الإصابات، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر خليل المؤيد، صدور تعميم إلزامي لجميع مكاتب السفر والسياحة بالوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، التي تزايدت فيها أعداد الإصابات مؤخراً.