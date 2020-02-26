الولايات المتحدة تعزز قواعدها شرقي سوريا

الحسكة (سوريا)/ إبراهيم خليل/ الخليج 365

أفادت مصادر محلية شرقي سوريا، بوصول مئات الشاحنات تحمل أغلبها مستلزمات بناء إلى القواعد الأمريكية في محافظتي الحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق).

وقالت المصادر للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن نحو 300 شاحنة دخلت خلال اليومين الماضيين من معبر الوليد الحدودي مع العراق، تحمل معظمها مستلزمات بناء، توجهت إلى القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأشارت إلى أن بعض الشاحنات وصلت إلى قاعدة تل بيدر، في ريف الحسكة، التي بدأت الولايات المتحدة مؤخرا بتوسيعها، فيما وصل جزء آخر إلى بلدة تل براك، بريف الحسكة أيضا، حيث تعتزم واشنطن بناء قاعدة عسكرية جديدة.

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وبحسب المصادر، وصل جزء آخر من الشاحنات إلى حقل العمر النفطي، الذي تتخذه الولايات المتحدة قاعدة، وشرعت بتوسيعها مؤخرا.

وفي سياق متصل، أنشأت القوات الأمريكية في دير الزور نقطة عسكرية بالقرب من بلدة الشحيل، على الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل نقطة روسية في الضفة الأخرى من النهر.

وسبق أن أنشأت الولايات المتحدة نقاط في الضفة الشرقية للنهر مقابل نقاط المجموعات الإرهابية التابعة لإيران في الضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.