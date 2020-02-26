منبج.. تحييد 7 إرهابيين حاولوا التسلل لمنطقة "درع الفرات"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 7 إرهابيين بينهم قيادي من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي في سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن الإرهابيين جرى تحييدهم خلال محاولتهم التسلل من منطقة منبج إلى منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

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وأكد البيان أن القيادي من أحد كوادر منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل شمالي العراق.

ويحتل إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" منطقة منبج منذ أغسطس/ آب 2016.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.