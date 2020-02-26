لبنان.. تسجيل إصابة ثانية بـ"كورونا"

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا، لسيدة كانت على الطائرة نفسها التي عادت إلى البلاد من إيران في 20 فبراير/ شباط الجاري.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل الخليج 365، إنها سجلت "حالة ثانية مثبتة مخبريا، مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي حالة مرتبطة وبائيا بالحالة الأولى".

وأوضح البيان أن "الحالة الجديدة كانت بزيارة دينية إلى إيران دامت 7 أيام، وعادت إلى لبنان بتاريخ 20 فبراير، على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى".

ولفت إلى أن الأعراض ظهرت في 24 فبراير، وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وأن وضعها الصحي مستقر حاليا.

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وذكر البيان أنه "سيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميا، من قبل فريق وزارة الصحة العامة".

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لسيدة قادمة من مدينة قم في إيران.

وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.