شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بـ«رئاسة هيئة الأمر بالمعروف».. التفاصيل ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر موقعها الإلكتروني، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في التعيين على الوظائف المستثناة “عضو هيئة”.

ودعت الرئاسة الراغبين ممن تتوفر لديهم الشروط لشغل تلك الوظائف التقدم عبر موقع الرئاسة العامة الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 رجب 1441هـ، ويستمر لمدة أسبوعين، وفقا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– الوظائف خاصة بالذكور فقط.

– ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

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– أن تتوفر فيه الشروط المناسبة لكل وظيفة.

– المتقدمون من منسوبي الرئاسة العامة وفروعها أو من لهم خدمة بالدولة أو من خارج الهيئة سوف تطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية.

– لا يحق لموظفي الدولة الذين على رأس العمل الدخول بالمسابقة إلا بالمؤهل فقط.

– التقديم يكون لوظيفة واحدة.

– يتم التقديم فقط عن طريق الموقع ولن يقبل أي طلب ورقي.

وأوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي: (هنا).