شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للاتصالات: المملكة من أوائل الدول في خدمات الألياف الضوئية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

صنف الاتحاد الدولي للاتصالات، المملكة من ضمن أوائل دول العالم في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف الضوئية، مشيداً بجهود المملكة في هذا الصدد.

جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد؛ تعقيبًا على اتفاقية أشرفت عليها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بين جميع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المالكة للبنية التحتية والمقدمة لخدمات الألياف الضوئية في المملكة.

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وأكد التقرير أن المملكة تعد من أوائل دول العالم في عقد اتفاقية تجمع بين كافة الشركات المالكة للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية (الاتصالات السعودية، وموبايلي، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات)، وبين كافة الشركات مقدمة الخدمة للمستخدمين النهائيين (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين، الاتصالات المتكاملة، عذيب).

وأبان أن الاتفاقية تفتح المجال لاستخدام البنية التحتية وخدمة المستخدمين من خلالها، مما يتيح للمستخدم اختيار الشركة المقدمة لخدمة الألياف الضوئية بغض النظر عن مالك البنية التحتية.

وكانت هيئة الاتصالات أطلقت، الأحد الماضي اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة، وذلك تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.