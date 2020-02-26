شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تحذر المواطنين من السفر إلى تركيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت سفارة المملكة في أنقرة المواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا تأجيل سفرهم حاليا في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات التركية مع القادمين من مناطق تكثر فيها الإصابة بـ “كورونا”.

وتابعت: “نظراً لاتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين بشأن الفايروس خصوصاً القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات المصابة، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية”.

وأضافت أنه على المتواجدين في تركيا الحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة للوقاية من الإصابة بالفايروس ومتابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية وعدم التردد بالاتصال بها أو بالقنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة.