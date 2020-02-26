تطبيقات التراسل الفوري .. بين التسلية وأمان البيانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

تقدم تطبيقات التراسل الفوري العديد من الوظائف الجديرة بالاهتمام بجانب إرسال الرسائل النصية والصوتية والصور؛ فبعض هذه الوظائف تهدف إلى التسلية والمتعة وبعضها يعد قيمة إضافية حقيقية ويوفر المزيد من أمان البيانات. ملفات GIF ويعد إرسال الرسومات المتحركة (ملفات GIF) أحد الوظائف الممتعة، وهي عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة صامتة مدتها بضع ثوان تهدف إلى إثراء بعض المحادثات النصية بشيء من المتعة لكسر الملل. ويمكن الآن إرسال ملفات GIF عبر جميع خدمات التراسل الفوري، ويمكن أيضا إنشاؤها عبر الإنترنت، والتي تتوفر بحسب تطبيق التراسل الفوري في القائمة، فمع تطبيق "واتس آب" وفيسبوك ماسنجر مثلا تتوفر كشريط منفصل في الرموز التعبيرية، بينما يوفر تطبيق تليجرام وسيجنال وظيفة بحث ملفات GIF بعدد كبير من الصور الفردية أو ما يسمى بالملصقات. وأوضح هانز بيتر شولر من مجلة التكنولوجيا “c't” الألمانية أن تطبيق تليجرام يتفوق على التطبيقات الأخرى في جانب التسلية. ويرى شولر أن هناك مبالغة في جانب الأمان؛ فتقنية التشفير من النهاية إلى النهاية، المتوفرة بشكل افتراضي في تطبيق واتس آب، يمكن تحديدها مع تطبيق تليجرام، وذلك من خلال الانتقال إلى "محادثة سرية جديدة" تحت بند "رسالة جديدة". ويضمن هذا النوع من التشفير أن الرسائل لا يمكن قراءتها إلا بواسطة المشاركين في الدردشة. ومع ذلك فإنه لا يوضح شيئا عن أمان البيانات الأخرى. تقييد الوصول ومع جميع تطبيقات التراسل الفوري تقريبا يمكن تقييد الوصول إلى دليل العناوين والموقع والذاكرة في إعدادات التطبيق للهاتف الذكي ضمن "الأذونات". وأوضح هاوك مورمان، من مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، أن المستخدم هو من عليه الاختيار بين الراحة وأمان البيانات، ولكن يجب أن يضع في اعتباره أن التأثر لن يكون على تصورات الخصوصية الخاصة به فحسب؛ فالوصول إلى دليل العناوين بالهاتف عبر تطبيقات التراسل الفوري يتضمن الكشف عن بيانات الأشخاص الآخرين أيضاً. وبهذه الطريقة يتلقى مقدمو الخدمات مجموعة كبيرة من البيانات الشخصية، وغالباً لا يقتصر ذلك على الأسماء والأرقام الهاتفية، ولكن تشمل أيضا العناوين أو تواريخ الميلاد. وأصبحت تطبيقات التراسل الفوري، التي تتمتع بمعالجة حذرة لبيانات المستخدم مثل ثريما أو سيجنال شائعة بشكل متزايد، ويمكن استخدام تطبيق ثريما دون تقديم أية بيانات، ولا حتى رقم الهاتف، ويقوم تطبيق سيجنال بالوصول إلى دليل الهاتف كمعيار قياسي، ومع ذلك يعتبر التطبيق شفافا فيما يخص أمن البيانات. مزايا عملية ومن المزايا العملية إمكانية إرسال رسالة بتاريخ وتوقيت محددين، ومع تطبيق تليجرام يكفي الضغط على زر الإرسال لفترة أطول، ثم يظهر الخيار “Schedule message”، ويحتوي التطبيق أيضا على وظيفة الحذف التلقائي؛ حيث يمكن إجراء الضبط في "الدردشة السرية" لتختفي الرسالة بعد فترة زمنية معينة من قراءتها. ويوفر تطبيق سيجنال وظيفة مشابهة من خلال “Disappearing Messages”، ويسمح تطبيق التراسل أيضاً بإرسال صور ومقاطع فيديو تدمر نفسها بعد مشاهدتها؛ فهي لا تختفي من الدردشة فحسب، بل يتم حذفها أيضا من ذاكرة جهاز المستلم. ولمنع أخذ المستخدم لقطة للشاشة للتحايل على الحذف الذاتي يقدم تطبيق سيجنال وظيفة حظر لقطات الشاشة، لكنه في الوقت ذاته لا يقدر على الحماية من التصوير عبر كاميرا أخرى.

