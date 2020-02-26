منظمة الصحة العالمية: ظهور إصابات بكورونا بوتيرة أسرع خارج الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يسجل بوتيرة أسرع كل يوم خارج الصين البلد الأكثر تأثراً. وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس للدبلوماسيين في جنيف: «تجاوز عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها خارج الصين عدد الحالات الجديدة في الصين لأول مرة». وقدرت المنظمة عدد الحالات الجديدة في الصين بـ 411 حالة الثلاثاء، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة خارجها 427 حالة. وتسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد موجة من الإصابات في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية بشكل خاص.

وقال تيدروس إن الزيادة المفاجئة في الحالات تثير قلقًا عميقًا، مضيفًا أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية سيسافر إلى إيران نهاية الأسبوع الجاري لتقييم الوضع. وفي حين تتضاءل أعداد الحالات الجديدة والوفيات في بؤرة ظهور المرض في الصين، إلا أنها لا تزال الأكثر تضرراً به. وقال تيدروس إنه حتى صباح الأربعاء، تم تسجيل 78190 إصابة بمرض كوفيد-19 في الصين، بينها 2718 حالة أفضت إلى الوفاة.

في المقابل، سجلت 2790 حالة و44 وفاة في 37 دولة أخرى.

وفي كلمته الأربعاء، اعترف تيدروس بأن الارتفاع في الحالات خارج الصين دفع باتجاه المطالبة بالإعلان عن وباء عالمي. لكنه أضاف «لا ينبغي أن نتسرع في الإعلان عن وباء عالمي»، مشددًا على أن مثل هذا الإعلان قد يشير إلى أننا لم يعد بإمكاننا احتواء الفيروس، وهذا غير صحيح. نحن في معركة يمكن كسبها إذا فعلنا الصواب. وأكد على أن منظمة الصحة العالمية لن تتردد في الإعلان عن وباء عالمي إذا كان ذلك هو الوصف الدقيق للوضع. وقال أنا لا أقلل من خطورة الموقف، أو احتمال أن يصبح هذا وباء، لأن لديه هذه الإمكانية. يجب على جميع البلدان، سواء كانت لديها حالات أم لا، أن تستعد لاحتمال الإعلان عن وباء عالمي.