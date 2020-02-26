شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب عام في الجزر اليونانية احتجاجاً على بناء مخيمات جديدة للاجئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جزر ليسبوس، وخيوس، وساموس اليونانية إضراباً عاماً، الأربعاء، بعد احتجاجات واسعة ضد بناء مخيمات جديدة للمهاجرين.
وتواجه شرطة مكافحة الشغب لليوم الثاني على التوالي، متظاهرين في جزيرة ليسبوس قرب بلدة مانتامادوس القريبة من موقع بناء المخيمات الجديدة التي من المفترض أن تؤوي سبعة آلاف شخص، وقامت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بإلقاء الحجارة على الشرطة التي ردت من جانبها بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
ودعت المحافظة المحلية إلى إضراب لمدة 24 ساعة، ورفضت خطط الحكومة لبناء مخيمات جديدة لتحل محل مراكز الاستقبال المكتظة التي يعيش فيها طالبو اللجوء في ظروف مروعة. ويعيش أكثر من 38 ألف مهاجر في مخيمات في جزر ليسبوس، وساموس، وخيوس، وليروس، وكوس في حين لا تتجاوز قدرة استيعابها 6200 شخص.
ويشتكي سكان تلك الجزر من انعدام الأمن ومشكلات الصحة العامة التي يزعمون أنها ناتجة عن وجود المهاجرين ويعارضون خطط بناء مخيمات حكومية جديدة لهم.
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