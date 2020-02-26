شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل المواليد «كارثة ديمغرافية» في كوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل معدل المواليد في كوريا الجنوبية انخفاضاً جديداً الأربعاء فيما أعلنت السلطات أن 300 ألف طفل ولدوا العام الماضي في دولة يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة. وتملك البلاد واحداً من أطول معدلات الأعمار المتوقعة في العالم وواحداً من أقل معدلات المواليد، وهو مزيج يمثل كارثة ديمغرافية لكوريا الجنوبية. وقالت هيئة الإحصاء الكورية إن 303100 طفل ولدوا في العام 2019 وهو انخفاض بنسبة 7,3% عن العام السابق.

وانخفض معدل الخصوبة في البلاد، ويعد عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها 0,92، وهي السنة الثانية على التوالي التي يقل فيها هذا المعدل عن 1، وأقل بكثير من معدل 2,1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان. وترفض الكوريات الجنوبيات بشكل متزايد الأمومة في مواجهة أعباء رعاية الأطفال. وأنفقت الحكومة أكثر من 180 تريليون وون (148 مليار دولار) منذ العام 2006 لزيادة معدلات المواليد، لكن من المتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى 39 مليوناً في العام 2067 عندما يبلغ متوسط العمر 62 عاماً.