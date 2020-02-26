سقطة بايدن تشكك في أهليته لرئاسة أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضاعف مرشح الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن الشكوك حول صحته العقلية، وذلك بعدما ارتكب خطأ في المنصب الذي يترشح له، فضلاً عن خلطه في أسماء بعض المسؤولين الصينيين، خلال أسبوع حاسم للفوز بالترشح عن الحزب الديمقراطي.

وقال النائب السابق للرئيس باراك أوباما في كلمته الاثنين، أمام الجماهير في ولاية كارولاينا الجنوبية: «اسمي جو بايدن وأنا المرشح الديمقراطي إلى مجلس الشيوخ الأمريكي»؛ ما أثار السخرية خصوصاً أنه في اليوم نفسه وفي الخطاب ذاته دعا الناخبين إلى التصويت له أو لبايدن الآخر.

ولم يقف الأمر مع بايدن عند هذا الحد، حيث تباهى خلال كلمته بجهوده عندما كان نائباً للرئيس أوباما لإقناع الصين التي كان يقودها شي جين بينغ، بالانضمام إلى اتفاق باريس حول المناخ نهاية 2015، إلا أنه تحدث عن دينغ هسياو بينغ الذي توفي قبل أكثر من عقدين وترك السلطة في 1992 قائلاً: «أنا من دافع عن فكرة انضمام الصين إلى الاتفاق في حال تم ممارسة ضغوط عليها بعد لقاء دينغ هسياو بينغ».

وكان بايدن الأوفر حظاً حتى الآن في استطلاعات الرأي، لكن شعبيته تراجعت كثيراً إلى المرتبة الثانية، وسيكون التصويت الرابع في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في كارولاينا الجنوبية، السبت المقبل، بمثابة الرهان الكبير لبايدن الذي يأمل في الفوز بهذا الاقتراع للتعويض عن أول نتيجتين سيئتين في ولايتي إيوا، ونيوهمبشر، لتعزيز موقعه للاستحقاق المُقبل عندما تصوت 14 ولاية «الثلاثاء»، خاصة بعد احتلاله المرتبة الثانية في نيفادا في نهاية الأسبوع الماضي.