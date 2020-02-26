عقار يبشر بأول علاج جديد للسعال منذ 50 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الآمال بتطوير أول علاج جديد للسعال منذ 50 عاماً، بعد أن أظهر علماء أنه يمكن تخفيف الأعراض باستخدام أقراص يجب تناولها مرتين يومياً.

ووجد أطباء من جامعة مانشستر البريطانية، أن عقاراً جديداً يسمى«gefapixant»، قد يخفف السعال بنسبة الثلثين.

وكُشف عن العلاج في تجربتين لمساعدة الأفراد المصابين بالسعال المزمن بشكل كبير، بما في ذلك أولئك الذين عانوا السعال لأكثر من 8 أسابيع.

وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة لعلاج هؤلاء المرضى، الذين أصيب بعضهم بسعال دائم لسنوات.

ومع مرور الوقت، يأمل العلماء أن يجري توفير العقار لملايين الأفراد، الذين يعانون سعالاً شائعاً.

وقال رئيس الدراسة، البروفيسور جاكي سميث، الذي يعالج المرضى في مستشفى«Wythenshawe»في مانشستر: «هذا العقار له آفاق مثيرة لدى المرضى الذين يعانون حالة السعال المزمن في كثير من الأحيان. وتعد العلاجات الفعالة للسعال حاجة سريرية كبيرة لم تلب الاحتياجات الطبية، مع عدم اعتماد علاجات جديدة لأكثر من 50 عاماً. ويجري إنفاق مليارات الجنيهات سنوياً على عقاقير السعال والبرد، التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم فاعليتها، والمخاوف بشأن إمكانية إساءة الاستخدام».

وأظهرت دراسة شملت 253 مريضاً، نُشرت في مجلة «لانسيت» للطب التنفسي، أن جرعة مقدارها 50 ملج من العقار قللت من تواتر السعال بنسبة 67%، قبل أن يبدأ المرضى بتناول الأقراص.