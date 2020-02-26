مخالفة 87 صالون تجميل في أبوظبي خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء



حررت فرق التفتيش في إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي 87 مخالفة بحق صالونات التجميل النسائية والرجالية خلال عام 2019 والبالغ عددها نحو 4950 صالوناً، فيما أجرت الفرق 59 ألفاً و400 زيارة تفتيشية ميدانية لصالونات التجميل للتأكد من التزامها بالضوابط الصحية المطلوبة، فيما تقوم بعض المفتشات المتخصصات بأداء دور المفتش السري من خلال ذهابهن لهذه المنشآت باعتبارهن زبونات عاديات ويقمن برصد أي مخالفات في هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

كما أشارت إلى تحرير ألفين و426 إنذاراً بحق صالونات التجميل، مؤكدة أنه لا يقتصر دور إدارة الصحة العامة على الحملات التفتيشية وضبط المواد المخالفة، وإنما تحرص على إيجاد آليات جديدة لنشر الوعي الثقافي والفكري لدى أصحاب هذه المراكز والصالونات والجمهور بكل فئاتهم، وذلك من خلال إطلاعهم على كل النظم المستجدة والخاصة بالاشتراطات الصحية بشكل دوري ومستمر.

وأوضحت أنها تحرص على تنظيم الحملات التوعوية وتوزيع البروشورات التعليمية والتثقيفية، والرد على الاستفسارات العامة من قبل أصحاب هذه الأنشطة، وتنظيم العديد من الورش التدريبية لإشراكهم وإطلاعهم على كل جديد في النظم والقوانين، كما تحرص على المشاركة في المعارض التثقيفية لاستيعاب أكبر شريحة من الجمهور والفئات المستهدفة، وذلك عن طريق تخصيص أجنحة وأقسام يتم فيها عرض كل المضبوطات المخالفة والممارسات السلبية ليتم تعريفهم بها.

ولفت إلى أن البلدية تضع اشتراطات صحية وفنية صارمة لممارسة أنشطة صالونات التجميل النسائية والرجالية بما يتوافق مع النظم والقوانين المحلية المنظمة لهذا النشاط، ووفقاً لأرقى الممارسات العالمية، وذلك لتحقيق أفضل معايير السلامة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور في المراكز التي تعمل ضمن نطاق مدينة أبوظبي.