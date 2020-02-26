«سكاي نست».. وحدات للنوم لراحة ركاب الطيران الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

أعلنت شركة «إير نيوزيلاندا» عن نموذجها الأولي من وحدات النوم المريحة التي يمكن توفيرها لركاب الدرجة الاقتصادية والذي يعد حلماً لملايين المسافرين حول العالم في رحلات طويلة، حيث يضطرون للبقاء في مقاعدهم لساعات طويلة. وكشفت الشركة عن التصميم المتوقع لتلك الوحدات التي ستوفر أسرة بطول مترين، وعرض 58 سنتيمتراً، ومزودة بوسائد وأغطية وسماعات أذن وأضواء للقراءة، وشاحن USB، ويطلق عليها «سكاي نست الاقتصادية».

بدأت الشركة في التفكير بالمقترح الجديد قبل أعوام، وتم تجربة نموذجها الجديد لمدة 3 سنوات في مراكز متعددة لمحاكاة الطيران، وبعد نجاح التجربة، تقدمت بطلب للحصول على علامة تجارية، وبراءة اختراع للأسرة الجديدة، التي لم يفصح عن السعر المتوقع لتذكرتها، ولا موعد انضمامها للخدمة الفعلية.

احتلت الشركة عناوين الصحف قبل عامين بعد ابتكارها درجة «Skycouch» وهي المقاعد الاقتصادية التي يمكن تحويلها إلى أرائك بعد الإقلاع.

مايك تود، كبير مسؤولي التسويق والعملاء في طيران نيوزيلندا، صرح لصحيفة نيوزيلاندا هيرالد، قائلاً إنهم بذلوا الكثير من الجهد لاختراع الراحة في المقصورات الاقتصادية بسبب عدد الرحلات الطويلة التي يقومون بتشغيلها. وقال: «لدينا كمية هائلة من أعمال التطوير الجارية تبحث في نقطة الألم الواضحة للمسافرين الاقتصاديين في الرحلات الطويلة المتمثلة في عدم القدرة على التمدد. إن تطوير الاقتصاد في Skynest استجابة مباشرة لهذا التحدي». وقالت الشركة إنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن طرح الأسرة في مقصوراتها في الرحلات من أوكلاند إلى نيويورك حتى العام المقبل، وهي أطول رحلة تشغيلية لها.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن شركة «إيرباص» أطلقت تصميماتها الخاصة للأسرة المسطحة التي يمكن أن تظهر في الدرجة الاقتصادية في معرض هامبورغ للتصميمات الداخلية، كما قدمت شركة طيران فرنسية مقترحاً بسرير مؤقت للأطفال لركاب الدرجة الاقتصادية على بعض طائراتها.