قتيلان في اشتباكات وسط بغداد.. والحراك يجدد رفضه لعلاوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تحدى المتظاهرون العراقيون في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، أمس، تساقط الأمطار وخرجوا في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاح النظام السياسي ومحاسبة السارقين والفاسدين وقتلة المتظاهرين، كما جددوا رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في وقت تجددت المواجهات في وسط بغداد سقط خلالها قتيلان من المتظاهرين وأصيب العشرات بنيران قوات الأمن، في حين أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تراجعه عن قراره بشأن تنظيم «تظاهرة مليونية» لأنصاره كان قد قرر إقامتها خلال الأيام المقبلة بسب فيروس «كورونا».

في بغداد، تجددت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب نفق التحرير من جهة ساحة الخلاني، سقط خلالها قتيلان وعشرات الجرحى بالرصاص الحي لقوات الأمن إلى جانب 17 حالة اختناق بين المتظاهرين جراء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار قام العشرات من المتظاهرين بإغلاق تقاطع البهو وسط المدينة، أمام حركة السير بواسطة الإطارات المحروقة.

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وفي محافظة الديوانية واصل المتظاهرون تظاهراتهم على الرغم من سقوط الأمطار الغزيرة. ورفعوا لافتات جددوا خلالها رفضهم لتكليف علاوي وتشكيلته الوزارية، كما وجهوا انتقادات لاذعة للأحزاب الحاكمة واصفين إياها بالفيروس، وطالبوا الرئيس العراقي برهم صالح بالتخلي عن تكليف علاوي.

وفي إطار الحراك السياسي، دعا القيادي في تيار «الحكمة» محمد اللكاش، «القوى الوطنية والحراك الشعبي» إلى الضغط من أجل حل البرلمان فوراً والإمضاء على حكومة علاوي باعتبارها حكومة طوارئ في حال عدم تمريرها داخل البرلمان.

واعتبر اللكاش وهو نائب سابق، في بيان، أن «البرلمان الحالي هو السبب الرئيسي بالفوضى التي يعيشها البلد، وأن أعضاءه يتحملون المسؤولية كاملة ويراهنون عل كسب الوقت بالتسويف والمماطلة إلى نهاية دورتهم الحالية».

إلى ذلك، قال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر: «دعوتكم لتظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة، واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم، فهي أهم عندي من أي شيء». وجاء ذلك ارتباطاً بالخوف من تفشي فيروس «كورونا» في البلاد. وكان الصدر هدد في وقت سابق بإقامة تظاهرة مليونية حول المنطقة الخضراء (مقر الحكومة والرئاسة والبرلمان) إذا ما استمر «نهج المحاصصة» لدى الكتل السياسية العراقية عند تشكيل الحكومة الجديدة.