هذا الموضوع Fujifilm تكشف عن كاميرة Instax Mini 11 للتصوير الفوري بتحسينات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت شركة Fujifilm عن كاميرة التصوير الفوري Instax Mini 11 التي تنطلق بحجم أنحف، مع دعم تصوير فوري بكفاءة أعلى، والتي تتوفر في منتصف مارس بسعر 70دولار.
قدمت شركة Fujifilm اليوم إصدار جديد من الكاميرات الفورية، والتي تأتي بعد كاميرة السيلفي Mini 9 التي انطلقت منذ 3 سنوات إلى الأسواق، حيث تأتي كاميرة Instax Mini 11 بتصميم أنحف مع ألوان مميزة، وأيضاً تجربة أكثر كفاءة في التصوير الفوري.
تضم كاميرة Instax Mini 11 ميزة التعرض التلقائي، حيث تعمل على إستشعار الإضاءة المحيطة عند الضغط على المصراع للتصوير، كما تعمل على تحسين سرعة المصراع إلى جانب الفلاش بشكل تلقائي، لذا لن يحتاج المستخدم إلى ضبط يدوي قبل التصوير.
Fujifilm تقدم أيضاً كاميرة Instax Mini 11 بنمط خاص لتصوير السيلفي، لن يحتاج معه المستخدم عدسات مرفقة، كما تتميز الكاميرة بهيكل قابل للتخصيص مع أزرار للمصراع تدعم التبديل.
وتنطلق كاميرة Instax Mini 11 بمجموعة متنوعة من الألوان تشمل الوردي، الأزرق، الرمادي، الأبيض إلى جانب البنفسجي، على أن تتوفر في منتصف شهر مارس بسعر 70 دولار.
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هذا الموضوع Fujifilm تكشف عن كاميرة Instax Mini 11 للتصوير الفوري بتحسينات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.
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