اخبار الخليج

أمريكا تضع أشخاصا مرتبطين بمؤسسة الشهيد اللبنانية على قائمة الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تضع أشخاصا مرتبطين بمؤسسة الشهيد اللبنانية على قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مذكرة على الموقع الإلكترونى لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أضافت اليوم الأربعاء أسماء مجموعة من الأفراد اللبنانيين، والكيانات اللبنانية قالت إنها على صلة بمؤسسة الشهيد إلى قائمة الإرهاب.

وكان مسؤولون أمريكيون، قد استهدفوا من قبل مؤسسة الشهيد وهى منظمة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تقدم الدعم المالى لعدد من الجماعات ومنها حزب الله.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تضع أشخاصا مرتبطين بمؤسسة الشهيد اللبنانية على قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا