شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تضع أشخاصا مرتبطين بمؤسسة الشهيد اللبنانية على قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مذكرة على الموقع الإلكترونى لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أضافت اليوم الأربعاء أسماء مجموعة من الأفراد اللبنانيين، والكيانات اللبنانية قالت إنها على صلة بمؤسسة الشهيد إلى قائمة الإرهاب.

وكان مسؤولون أمريكيون، قد استهدفوا من قبل مؤسسة الشهيد وهى منظمة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تقدم الدعم المالى لعدد من الجماعات ومنها حزب الله.