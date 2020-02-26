شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة جسر الملك فهد تنفى إغلاق الجسر الرابط بين السعودية والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية في خبر عاجل منذ قليل. Advertisements وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المكلف بالمؤسسة عبدالعزيز العليوي أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد، مؤكدًا عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ الجسر. ويشهد جسر الملك فهد تدفقًا للمسافرين بين المملكة والبحرين، ويجري فحص الحالات القادمة حيث لم يتم رصد أي إصابة بفيروس كورونا قادمة إلى المملكة حتى الآن.

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