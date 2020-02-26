شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل ثانى إصابة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) فى لبنان، وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن قناة لبنانية تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا والمصاب هى امرأة كانت على متن الطائرة القادمة من إيران، وأشارت المصادر إلى أن "الحالة الجديدة كانت فى الحجر الصحى فى مستشفى بيروت الحكومي واليوم ظهرت نتيجة فحص الفيروس ايجابية".
وأعلن وزير الصحة اللبنانى عن تجهيز حجر صحى من 140 سريرا فى مستشفى رفيق الحريرى ببيروت ومحاولة تهدئة الشارع من خلال الدعوة إلى التزام المواطنين البيوت فى حال الشعور بعارض صحي.
وبحسب ما أفادت به مراسلة "سبوتنيك" فى لبنان، فى وقت سابق، فإنه بعد الإعلان الرسمى عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس الكورونا فى لبنان وصلت من إيران، سيطرت حالة من السخرية والهلع على اللبنانيين كان ميدانها وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع مرور الوقت تحولت القضية إلى جدال كبير بشأن سبل وإجراءات الدولة المتخذة لمواجهة الفيروس.
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