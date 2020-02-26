بسبب "كورونا".. الخطوط الأردنية تعلق رحلاتها إلى روما

عمان/ رهام علي/ الخليج 365

علقت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارا من الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الشركة، في بيان، عن إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى، أو دمج بعض هذه الرحلات معاً، وبنسبة تراجع تصل إلى 50 بالمئة من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم.

وقال المدير العام، الرئيس التنفيذي للخطوط الأردنية، ستيفان بيشلر، إن الشركة تطبق جميع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الأردنية والمنظمات الدولية، المتعلقة بإجراءات نقل المسافرين من بعض الدول إلى المملكة.

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وذكر بيشلر، في البيان، أن الشركة تراقب بشكل حثيث تطورات انتشار الفيروس في المحطات التي تخدمها طائراتها.

وأكد أن الشركة ستطبق المزيد من الإجراءات على هذا الصعيد، خلال الفترة المقبلة، إذا دعت الضرورة لذلك، "نعمل في الوقت الحاضر على اتخاذ مختلف التدابير الاحترازية الوقائية لحماية طواقمنا الجوية وموظفيها المعنيين بالتعامل المباشر مع المسافرين لضمان سلامة الطرفين".

وقرر الأردن، الثلاثاء، حظر الطيران القادم من إيطاليا، بعد تفشي وظهور المرض شمالي البلاد، وأن أي رحلة جوية قادمة من إيطاليا لا يستطع ركابها دخول المملكة، إلا إذا كانوا أردنيين فقط، على أن ينقلوا فورا لإدارة الحجر الصحي في وزارة الصحة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.