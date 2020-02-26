إسرائيل تعيد فتح بحر غزة بعد 3 أيام من الإغلاق

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت إسرائيل، أنها قررت بدءا من مساء الأربعاء، إعادة فتح معبري بيت حانون (إيرز) وكرم أبو سالم، وشاطيء البحر، أمام الصيادين الفلسطينيين؛ بعد ثلاثة أيام على إغلاقه بشكل كامل.

وقال كميل أبو ركن، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة (يتبع لوزارة الدفاع)، إن الجيش سيعيد توسيع مساحة الصيد في غزة إلى 15 ميلا بحريا، واستئناف العمل في معبري بيت حانون (إيرز) وكرم أبو سالم اعتبارا من الأربعاء، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وفي ذات السياق، أعلنت مؤسسة لجان العمل الزراعي، في قطاع غزة (غير حكومية)، أن السلطات الإسرائيلية، قررت بدءا من مساء الأربعاء، إعادة فتح البحر أمام الصيادين الفلسطينيين.

وقال زكريا بكر، مدير لجان الصيادين في المؤسسة، في تصريح خاص لوكالة الخليج 365، إن "جهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، أبلغهم بأن إسرائيل قررت إعادة فتح بحر غزة، مساء الأربعاء".

والاثنين الماضي، قررت إسرائيل إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل، وكذلك معبري بيت حانون (إيرز) وكرم أبو سالم، على خلفية التصعيد العسكري، الذي استمر لمدة يومين قبل أن ينتهي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار مساء الاثنين، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، عبر وسطاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.