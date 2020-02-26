تونس.. قتيلان حصيلة عملية أمنية في جبال القصرين

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، مقتل "عنصرين إرهابيين" في عملية نفذتها قوات من الأمن والجيش، الثلاثاء، في المرتفعات الجبلية بولاية القصرين (غرب).

وقالت الوزارة، في بيان، إن "حصيلة العملية الأمنية التي تمت أمس الثلاثاء، في مرتفعات القصرين، كانت القضاء على عنصرين إرهابيين".

وأضافت أن "رئيس البلاد قيس سعيد، التقى الأربعاء، بوزير الدفاع الوطني بالنيابة محمد كريم الجموسي، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، لتثمين مجهود التشكيلات العسكرية في القضاء على العنصرين الإرهابيين".

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ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، القضاء على عنصر إرهابي في سفوح جبال القصرين، إثر عملية نفذتها وحدات مشتركة من الحرس الوطني (جهاز أمني يتبع الداخلية)، والجيش.

وذكرت الداخلية، أن "العملية لا تزال متواصلة"، قبل أن يصدر بيان وزارة الدفاع بالإعلان عن مقتل عنصرين إرهابيين في العملية.

وتتعرض تونس منذ مايو/أيار 2011، إلى عمليات إرهابية أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين من السياح الأجانب بالخصوص.

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