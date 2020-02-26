"تيكا" تسلم البريد الفلسطيني دراجات كهربائية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



سلّمت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الأربعاء، البريد الفلسطيني، 10 دراجات كهربائية، كجزء من الدعم التركي، لقطاع الاتصالات والبريد.

جاء ذلك في حفل أُقيم في مقر وزارة الاتصالات الفلسطينية، بمدينة رام الله، بحضور وزير الاتصالات الفلسطيني اسحق سدر، ورئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى دولة فلسطين السفير، أحمد رضا ديمير، ومدير مكتب وكالة "تيكا" في فلسطين أحمد رفيق شتنكايا.

وأعرب "سدر" عن شكر بلاده للحكومة التركية، على دعمها المتواصل لفلسطين في مختلف المجالات.

وقال في كلمة خلال الحفل "هذا الدعم مهم جدا للبريد الفلسطيني، ويجعل العمل أسرع ويقدم خدمة أفضل للجمهور الفلسطيني".

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بدوره، قال "رضا ديمير"، إن بلاده تواصل دعمها لفلسطين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وأضاف "اليوم نحتفل بتسليم عدد من الدراجات الكهربائية، وهي جزء من الدعم التركي للبنية التحتية والحكم، وتعزيز الصمود الفلسطيني على أرضه".

أما أحمد رفيق شتنكايا، مدير مكتب وكالة "تيكا" في فلسطين، فقال إن الدعم التركي "مستمر، واليوم نحتفل بمشروع صغير، لكن الدعم لن يتوقف هنا".

وستستخدم الدراجات التي تعمل بواسطة "بطاريات كهربائية"، لتوزيع البريد، في محافظات الضفة الغربية للمؤسسات والمنازل، بحسب مدير الاعلام في وزارة الاتصالات الفلسطينية، محمد الخصيب.

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