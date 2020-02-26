سوريا.. مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على منطقة "خفض التصعيد"

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل أربعة مدنيين، الأربعاء، في قصف جوي روسي استهدف منطقة "خفض التصعيد"، شمالي سوريا.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة، أن طائرات روسية نفذت صباحا، غارات على قرية "أرنبة" بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الخليج 365، أن 4 مدنيين قتلوا في القصف الذي استهدف القرية.

من جانبها، استهدفت طائرات ومدفعية النظام السوري قرى كفر عويد، وأرنبة، وكنصفرة، وسرمين، وقميناس، والنيرب، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

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ويأتي قصف اليوم، متزامنا مع استمرار هجمات نظام الأسد على القرى والبلدات الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.