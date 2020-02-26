السفارة بأنقرة تحذر من السفر غير الضروري لتركيا

صحيفة الخليج الالكترونية

حذّرت السفارة السعودية في أنقرة المواطنين السعوديين من السفر غير الضروري لتركيا؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وحثّت الموجودين هناك على اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية؛ للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

وقالت السفارة: “نظراً لانتشار فيروس “كورونا” مؤخراً بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصاً القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية”.

وأكدت: “وعلى الموجودين في تركيا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة”.