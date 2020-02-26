الكشف عن تفاصيل البطولة الجامعية العربية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية بمسقط

الخليج - حسن القبيسي

كشف الاتحاد العربي للرياضة الجامعية خلال المؤتمر الذي أقيم بفندق المروج جراند بولاية بوشر عن تفاصيل البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية ، والتي ستنطلق اليوم الخميس 27 فبراير الجاري لغاية الأول من مارس بمشاركة 9 دول عربية لمسابقتي الرجال والنساء وهي منتخبات ( سلطنة عمان ـ الإمارات ـ مصر ـ سوريا ـ الأردن ـ الجزائر ـ فلسطين ـ لبنان ـ العراق ).

حضر المؤتمر الدكتور سعيد بن حمد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والنائبين الدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية ورئيس اللجنة العمانية للرياضة الجامعية، والدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس اللجنة، وممثلي الدول المشاركة في البطولة.

بدأ المؤتمر ببيان ألقاه رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، حيث تم الكشف عن بعض الأرقام الهامة حيث سيشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العمانية 19 دولة من أصل 22 دولة عربية وهو رقم لأول مرة يصل لهذا العدد خلال تاريخ الاتحاد، وقد ترشح 15 عضوا لمقاعد الاتحاد العربي للرياضة الجامعية وهو لأول مرة يصل أيضا لهذا الرقم وسيصوت أعضاء الجمعية خلال الاجتماع على 9 أعضاء، كما أن البطولة الحالية ستشهد لأول مرة مشاركة نسائية،

بيان رئيس الاتحاد العربي

وقال الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية خلال كلمته في الاجتماع: يسعدني اليوم أن نلتقي هنا في بلدنا الثاني سلطنة عمان الشقيقة حيث نعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث للاتحاد العربي للرياضة الجامعية في دورته الرابعة وإنني في هذا المقام أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجنة العمانية للرياضة الجامعية ورئيسها الدكتور سالم بن خميس العريمي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الرائع لاستقبال حدثين هامين ألا وهما اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية والبطولة العربية الجامعية الرابعة للكرة الطائرة الشاطئية .

و يشرفني أن أنقل لكم تحيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس الفخري للاتحاد العربي للرياضة الجامعية وأطيب تمنياته بالتوفيق والسداد .

منجزات عربية

لقد شهدت الدورة الرابعة للاتحاد العربي للرياضة الجامعية 2016 – 2020 منجزات عديدة تمت بفضل جهود وتعاون الاتحادات الرياضية الجامعية العربية الذي كان له أكبر الأثر في نجاح مسيرة الاتحاد

فقد أقيمت لأول مرة في تاريخ الاتحاد دورتان للألعاب الجامعية الشاطئية للطلاب في المملكة المغربية الشقيقة عامي 2016 و 2018 .

وأقيمت لأول مرة أيضا دورة لألعاب الصالات للطالبات في أبو ظبي عام 2016 .

واستمرت سلطنة عمان الشقيقة في استضافتها الكريمة لفعاليات البطولة العربية الجامعية الثالثة للكرة الطائرة الشاطئية عام 2017 م، وتستضيف الآن البطولة العربية الجامعية الرابعة للكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 12 دولة عربية وهو رقم قياسي لهذه البطولة من حيث عدد المشاركين من الدول وعدد الطلبة والطالبات .

وأقيمت لأول مرة في أبو ظبي ندوة الابتكار والإبداع في الرياضة عام 2018 .

وحققت كل من بطولة زايد لكرة قدم الصالات عام 2018 وبطولة التسامح لكرة قدم الصالات عام 2019 اللتان أقيمتا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أرقاما قياسية في عدد الدول المشاركة فقد شارك في البطولة الأولى 12 دولة وفي البطولة الثانية 13 دولة .

Advertisements

ولقد حققت تلك البطولات مشاركات بأعداد غير مسبوقة من حيث عدد الدول والمستويات الفنية العالية التي ترقى إلى مستوى بطولات ودورات المحترفين ، وما كان ذلك ليحدث إلا بفضل جهود الاتحادات العربية الرياضية الجامعية البناءة وتعاونها وحرصها على تطور الرياضة الجامعية العربية والارتقاء بها لأعلى المستويات .

مرحلة جديدة

إننا أمام مرحلة جديدة من عمر الاتحاد الذي انطلق في عام 2002م ، وقد شهد منذ تلك الفترة نموا وتطورا هائلين في نوعية الأنشطة والفعاليات التي ينفذها بهدف إثراء مسيرة الرياضة الجامعية العربية .

ونتطلع إلى مواصلة تلك الجهود المتميزة التي جعلت من الرياضة الجامعية العربية أحد الركائز الأساسية في النهضة الرياضية على مستوى الوطن العربي .

أكرر شكري وتقديري للأخ الدكتور / سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية ، رئيس اللجنة العمانية للرياضة الجامعية ، وجميع أعضاء اللجان العاملة والمساندة من اللجنة العمانية للرياضة الجامعية على جهودهم المبذولة لإنجاح هذه الفعاليات .

والشكر موصول لجميع أعضاء الجمعية العمومية وفرق العمل الذين بذلوا جهودا مخلصة لإنجاح مسيرة الاتحاد وتميزه عربيا.

مشاركة كبيرة ومنافسة شريفة

وأعرب نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية ورئيس اللجنة العمانية للرياضة الجامعية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور سالم بن خميس العريمي عن ترحيبية بالوفود المشاركة قائلا: نرحب بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية وعلى رأسه رئيس الاتحاد العربي الدكتور سعيد بن حمد الحساني وبالمنتخبات المشاركة في البطولة والدول العربية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وأضاف : لدينا روزنامة كبيرة لأنشطة ومسابقات الاتحاد العربي للرياضية الجامعية والتي سيعلن عنها في مسقط خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل.

ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الرياضية ونخص بالشكر معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي، والاتحاد العماني للكرة الطائرة والشركات الداعمة، واللجان المشاركة في البطولة، ونطلع إلى منافسة شريفة في البطولة على مستوى الرجال والنساء .

14 فريقا مشاركا

وقال أحمد بن ناصر الدرمكي أمين سر اللجنة العمانية للرياضة الجامعية: سعداء باستضافتنا للبطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية موضحا بأن البطولة يشارك فيها 14 فريقا من 9 دول عربية وهي ( سلطنة عمان ـ الإمارات ـ مصر ـ سوريا ـ الأردن ـ الجزائر ـ فلسطين ـ لبنان ـ العراق ) حيث ستتنافس 9 فرق على مستوى الذكور، وخمسة فرق على مستوى الإناث، وسيشارك منتخبنا الجامعي بفريقين على مستوى الذكور في البطولة التي تقام خلال الفترة من 27 إلى الأول من مارس على شاطئ القرم، مضيفا بأن نظام البطولة وجدول المباريات سيحدد في اجتماع اللجنة الفنية .

لأول مرة 19دولة تشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي

وتم خلال المناقشة طرح بعض الأسئلة المتعلقة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، حيث أشار رئيس الاتحاد العربي بأن مقر الاتحاد في أبو ظبي وكان من المقرر أن يعقد اجتماع الجمعية في أبو ظبي، ومع استضافة السلطنة للبطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية تم نقل الاجتماع في مسقط والذي سيقام الجمعة المقبل 18 فبراير، حيث ترشح 15 عضوا للفترة المقبلة، حيث تقرر بأن يكون الرئيس والأمين العام من الإمارات كون وجود مقر الاتحاد العربي، وسيتم التنافس على 9 مقاعد وهي منافسة كبيرة ولأول مرة تصل لهذا العدد، كما سيصوت 19 عضوا في الاجتماع وهو رقم نصل له لأول مرة .