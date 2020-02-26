شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في الكويت لأسبوعين بسبب فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قررت الحكومة الكويتية تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 1 مارس لمدة أسبوعين.
يأتي هذا التطور في إطار الإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، بناء على توصية من وزارة الصحة الكويتية.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد نشرت بيانًا عن وزارة الصحة كشفت فيه عن ارتفاع حالات الإصاباة بكورونا إلى 25 حالة، مبينة أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
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