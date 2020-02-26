شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار الدمج.. كاتب اقتصادي يوضح أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، عبد الحميد العمري: إن قرار ضم وزارة الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية في وزارة جديدة هي “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” له أهداف مهمة.
وأضاف “العمري” في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” أن من أبرز هذه الأهداف: “تقليص الفوارق بين بيئة العمل الحكومي والقطاع الخاص، من حيث ساعات العمل والأجور والمزايا الأخرى والأداء الوظيفي، وتكامل تشريعات تطوير الموارد البشرية”.
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