24 قتيلًا بسقوط حافلة زفاف في نهر بالهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 24 شخصاً بينهم 10 نساء مصرعهم غرقاً في الهند، بعدما انحرفت حافلة كانت تقلهم إلى حفل زفاف عن مسارها، وسقطت في نهر بولاية راجستان غربي البلاد.

وقالت الشرطة إن السائق فقد السيطرة على الحافلة التي كانت تقل 28 شخصاً، أثناء عبوره جسراً، ما أدى إلى سقوط الحافلة من أعلى الجسر، وقد أظهرت صور بثت من مكان الحادث السكان المحليين، وعمال الإنقاذ وهم يحاولون انتشال جثث من النهر بينما كانت الحافلة مقلوبة في المياه.