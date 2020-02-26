هاري يعود إلى بريطانيا لسلسلة أخيرة من الالتزامات الرسمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الأمير هاري من كندا إلى المملكة المتحدة، ليبدأ الأربعاء سلسلة من الالتزامات الرسمية قبل الانطلاق في حياته الجديدة خارج العائلة الملكية البريطانية، التي تبدأ رسمياً نهاية مارس/ آذار المقبل. ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية، وصل هاري، الثلاثاء إلى أدنبرة لحضور فعالية لمنظمته «ترافاليست»، التي تعد نظام تصنيف لتقويم التأثير البيئي للسفر الجوي والإقامات السياحية على البيئة.

وتعرض هاري ـ 35 عاماً ـ العام الماضي، لانتقادات بسبب سفره في طائرات خاصة، إلا أنه دافع عن نفسه خلال إطلاق «ترافاليست» الخريف الماضي، مؤكداً أنه كان يسافر في رحلات تجارية في 99% من الحالات لكن في بعض الأحيان كان يتعين عليه السفر بطائرة خاصة من أجل ضمان «سلامة» عائلته. ورصدت وسائل الإعلام البريطانية، هاري يغادر قطاراً في محطة أدنبرة آتياً من لندن مع قبعة على رأسه ويحمل حقيبة على كتفه بعد عبوره المحيط الأطلسي في رحلة تجارية. وسينفذ سلسلة من الالتزامات الرسمية منها حضور تسجيل جون بون جوفي في استوديوهات «آبي رود» الشهيرة، أغنية خاصة بألعاب «إنفيكتوس»، وهي مسابقة رياضية بين الجنود الجرحى من أنحاء العالم أنشئت بمبادرة منه.