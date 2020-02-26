شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الرئيس الشيشاني تقدم عرض أزياء للموضة الإسلامية في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت عائشة قديروفا، ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الثلاثاء مجموعة من الملابس الإسلامية لماركة «فردوس» التي تملكها خلال عرض أزياء قرب جادة الشانيزليزيه وسط باريس. وشاركت نحو 80 عارضة بفساتين طويلة سوداء وخمرية وبألوان أخرى، فضلًا عن فساتين أعراس بيضاء في دار «لو ماروا» الخاصة الفخمة في وسط العاصمة الفرنسية على أنغام موسيقى شيشانية تقليدية.

وقالت عائشة قديروفا للصحفيين «هذا يوم مهم جداً بالنسبة لي. أريد أن يرى الجميع غنى ثقافتنا وأن الموضة جزء منها». وأضافت أن «النساء المسلمات يدركن أنه من المهم احترام تقاليد ثقافتهن مع المحافظة على أنوثتهن. فساتين فردوس أنيقة وفخمة». وحضر العرض حوالي مئة شخص صفقوا بحرارة في ختامه. وأسست مدني قديروفا زوجة الزعيم الشيشاني دار «فردوس» للأزياء في 2009. وتولت ابنته عائشة إدارتها العام 2016. جاءت «أمسية الموضة الشيشانية»، في إطار مبادرة «مواسم روسية»، التي تهدف إلى تعريف الجمهور الأوروبي بالثقافة الروسية مع حوالى 400 فعالية مقررة طوال السنة في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ. وأوضح أليكسي ليبيديف مدير «مواسم روسية» في بيان «ندعم بفرح مبادرة دار فردوس للأزياء الهادفة إلى تعريف الباريسيين بإرث الشعب الشيشاني الثقافي». وبدأت الفعالية موسمها الرابع بعد بدايتها في اليابان العام 2017، ثم إيطاليا في 2018، وفي ألمانيا العام الماضي.

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