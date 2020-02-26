ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت والبحرين

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الكویت: أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) إلى 25 حالة إثر تسجیل سبع إصابات جدیدة.

وقالت الوزراة في بیان "إن الحالات الجدیدة ھي لمواطنین كویتیین مرتبطین بالسفر إلى إیران"، كما نقلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا).

وأوضحت أن "جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا.

وأھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

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تعطيل الدراسة

إلى ذلك، أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي على تويتر نقلا عن رئيس مركز التواصل والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إنه عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم فقد تقرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة وذلك اعتبارا من 1 مارس 2020 ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

وفي البحرين، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 26 شخصاً، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء.

وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر خليل المؤيد، صدور تعميم إلزامي لجميع مكاتب السفر والسياحة بالوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، التي تزايدت فيها أعداد الإصابات مؤخراً.