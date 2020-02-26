الكويت تعلن ارتفاع أعداد حالات كورونا إلى 11

"الخليج 365": أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 11 حالة إثر تسجيل حالتين جديدتين.
وذكرت وزارة الصحة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن "الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطتين بالسفر إلى إيران".
وأوضحت أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
أهابت وزارة الصحة الكويتية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.
في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.
كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، ليل الخميس الجمعة، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.
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