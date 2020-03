دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الميزات الجديدة في برنامج فوتوشوب بمناسبة مرور 30 عام على اطلاقه

دخل برنامج فوتوشوب في عامه الـ 30 وتكريمًا لهذه الفترة الزمنية أصدرت ادوبي تحديث رئيسي للبرنامج لمنصة سطح المكتب ومنصة iPad، هذا التحديث الذي من شأنه تحسين بعض الميزات والادوات الأكثر استخدام واهمية على كلتا المنصتين وهما Content Aware Fill واختيار الموضوع، ولكن في البداية ننصحك بالإطلاع على 5 ميزات مخيفة في معالجة الصور قادمة لبرنامج ادوبي فوتوشوب. © القيادي الميزات الجديدة في برنامج فوتوشوب بمناسبة مرور 30 عام على اطلاقه * برنامج فوتوشوب لسطح المكتب

حصل برنامج فوتوشوب على اثنين من التحسينات الرئيسية وتحديث بسيط

في واجهة المستخدم مع تعزيز الأداء، حصلت Content Aware Fill

على ترقية أخرى وحصل فلتر Lens Blur على تحسين في الجودة والأداء،

مع دعم “الوضع المظلم” على نظام Mac، ويجب أن تلاحظ بعض التحسينات

في الأداء عند التحريك والتكبير اثناء العمل. * تحديثات Content Aware Fill

أكبر تحسين لميزات برنامج فوتوشوب على سطح المكتب كان في أداة Content Aware Fill

وعلى وجه التحديد مساحة العمل، حيث يمكنك الآن “تطبيق” تعبئة متعددة وتكرارها

عدة مرات كما تريد قبل النقر فوق “موافق” ومعالجة النتائج، يأتي هذا التحسين مباشرةً

من ملاحظات العملاء وفقًا لشركة ادوبي.

لا يزال بإمكانك استخدام ميزة Content Aware Fill التلقائية القياسية

ضمن Edit> Fill لكن مساحة العمل أصبحت أكثر قابلية للاستخدام بفضل التحديثات. * تحسينات Lens Blur

يقال أن التحديث الاخير قد حسّن من فلتر Lens Blur بطريقة كبيرة عن طريق

نقل هذه العملية إلى وحدة معالجة الرسومات من وحدة المعالجة المركزية،

من شأن ذلك أن يحسن كل من جودة وأداء الأداة من الان وصاعداً حيث تم تعزيز

عمل الفلتر عند المناطق عالية السطوع، شاهد النتائج في الاسفل…

وحدة المعالجة المركزية / الطريقة القديمة

GPU / طريقة جديدة

سيحصل مستخدمو نظام تشغيل MacOS الذين يفضلون استخدام واجهة “Dark Mode”

على نفس التجربة في ادوبي فوتوشوب أيضًا.

تزعم ادوبي أن تحديث اليوم يجعل تجربتك في برنامج فوتوشوب أكثر سلاسة،

على وجه التحديد لأنه ينطبق على “النقر فوق التفاعلات” مثل استخدام أداة اليد

للتنقل في مساحة العمل، كلما كانت الوثيقة التي تعمل عليها أكبر كلما كان التحسن ملحوظًا. * ادوبي فوتوشوب لـ آيباد

بعد أن وعدوا بأنهم سيحسنون من نسخة iPad اوفت Adobe بهذا الوعد

مع أول مجموعة تحديثات للميزات التي خططت الشركة لها لنسخة ايباد،

يشتمل تحديث اليوم على اثنين من الميزات: تحديد الموضوع و Type Setting.

على عكس اداة اختيار الموضوع التي تمت إضافتها إلى فوتوشوب iPad سابقاً،

تعد اداة اختيار الكائن مناسبة بشكل أفضل للصور التي توجد بها كائنات متعددة

للاختيار بينها أو جزء فقط من شيء أو شخص ما تريد تحديده، لرؤية الأداة الجديدة

شاهد الفيديو في الاسفل…

* تحسينات Type Setting

تحديث أكثر أهمية للمصممين، باستثناء المسافات بين الحروف تتوفر الآن

العديد من ميزات ضبط الكتابة مثل tracking, leading, scaling …

تحديثات برنامج فوتوشوب متوفرة الآن، إذا كنت مشتركًا في Creative Cloud

فيمكنك ببساطة تحديث تطبيقاتك على كل من سطح المكتب و iPad،

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول هذه التحديثات توجه إلى مدونة Adobe.

