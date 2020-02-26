دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية كورونا تدفع العراق إلى وقف تأشيرات الدخول للوافدين من 7 دول

أوقف العراق منح ترخيص دخول أراضيه للوافدين من سبع دول مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن القرار الذي يبقى ساريًا إلى إشعار آخر، يشمل الوافدين الأجانب من الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورا.

وبيَّن أن القرار يستثني العراقـيين الوافدين من هذه الدول، والدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوُفُود الرسمية شريطة أن يخضعوا لتدابير الفحص الوقائي التي وضعتها وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف دخول القادمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من كل تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورا؛ وذلك بعد قرارين سابقين بإيقاف دخول القادمين من الصين وإيران.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان بعد اجتماع ترأسه وزير الصحة جعفر صادق علاوي؛ أنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في محافظة النجف لمدة عشرة أيام.

كما أمرت بمنع التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف وعدم السفر منها وإليها إلا في حالات الضرورة القصوى، كما أوصت بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات غير الضرورية في عموم العراق.

وتضمنت مقررات اللجنة تشكيل خلية أزمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وبعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة.

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد؛ وذلك في محافظة النجف جنوب بغداد. وأوضحت السلطات أن المصاب طالب إيراني دخل البلاد مؤخرًا.

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وأعلنت السلطات الصينية، اليوم ارتفاع حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا، إلى ألفين و760 شخصًا، وإصابة أكثر من 80 ألفًا آخرين.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، بأن عدد الوفيات من جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 52 شخصًا.

وظهر فيروس كورونا الجديد في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر2019، بمدينة ووهان (وسطًا)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًّا منتصف يناير الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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