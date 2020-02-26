القضاء الإماراتي يحدد موعد النطق بالحكم بقضايا الداعية الأردني "وسيم يوسف"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة حددت محكمة إماراتية يوم 9 من شهر آذار المقبل، موعداً، للنطق بالحكم في 5 قضايا من أصل 6 دعاوى، أحيلت إليها من الداعية وسيم يوسف مع الأمر بإعادة المرافعة بالقضية السادسة، وذلك يوم الخميس المقبل. اقرأ أيضاً : تهم"الفتنة والعنصرية" تلاحق الأردني وسيم يوسف بمحاكم الإمارات كما حجزت المحكمة 4 قضايا من أصل 5 دعاوى، للحكم إلى جلسة 4 آذار المقبل، على أن يتم النظر في القضية الأخيرة يوم 8 من الشهر ذاته، نظراً لتواجد المتهم فيها خارج الدولة، وذلك لارتباطه بمهمة عمل. ودفع المحامون عن المتهمين خلال نظر الدعوى، بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء القصد الجنائي، وبكيده الاتهام، وبأن بعض التغريدات جاءت متجزئة من أجل تلفيق التهم، وبوجود تزوير في أحد التغريدات بهدف نسبها إلى أحد المتهمين. وأشاروا إلى بطلان محضر التحقيقات، وما تلاها من إجراءات قانونية، نظراً لعدم وجود تفريغ للأجهزة الالكترونية، مؤكدين بأن تغريدات موكليهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاءت للرد على ما قاله وسيم يوسف وتشكيكه في صحيح البخاري، وأن تعليقاتهم كانت نابعة من غيرتهم على دينهم ووطنهم خاصة. وأوضح المحامون في مرافعاتهم بأن الدعاوى التي رفعها وسيم يوسف كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والتي تبلغ 3 أشهر، وأن رفع الدعاوى جاء من غير ذي صفة، حيث أن الوكالة الممنوحة لمحامية وسيم يوسف لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين. ووسيم يوسف داعية إسلامي أردني-إماراتي، وخطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير ولد 29 حزيران 1981 في إربد شمالي المملكة.

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