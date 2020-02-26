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آخر جولات مفاوضات سد النهضة تصطدم بالطلب الإثيوبي

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من سد النهضة الإثيوبي طلبت أثيوبيا من الولايات المتحدة تأجيل ما كان يتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بسد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.

ونقلت "رويترز" عن بزونة تولشا، المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء في إثيوبيا: "طلبنا التأجيل لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور".

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان يومي الخميس والجمعة في واشنطن.

واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.

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 وقالت مصر وإثيوبيا والسودان يوم 31 يناير إنها ستوقع على اتفاق بحلول نهاية هذا الشهر لوضع حد لخلافاتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار.

وذكرت الدول الثلاث بعد محادثات الشهر الماضي أنها اتفقت على جدول لملء خزان السد على مراحل وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف، لكن هذه البلدان أشارت في بيان أنه لكن الدول الثلاث لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية بخصوص عدة نواحي تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فض المنازعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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