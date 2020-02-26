دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين والكويت إلى 38 شخصًا

أعلنت كلٌّ من البحرين والكويت، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في البلدين؛ حيث بلغ في الأولى 26 مصابًا، ووصل في الثانية إلى 12 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 12 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس. حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

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وأكدت الوزارة أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران، مضيفة أن «جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدّة والمجهزة لاستقبال مرض فيروس كورونا المستجد».

3 إصابات جديدة في البحرين

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كما أفادت وزارة الصحة البحرينية، اليوم بتسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة في البلاد إلى 26.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية أوضحت الوزارة أن «العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة في المملكة بعد تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي».

ولفتت إلى أن «نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص».

ونوّهت الوزارة إلى أن «الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران».

وأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 2715 حالة بعد تسجيل 52 حالة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78064حالة، بعد أن سجلت 406 حالات أخرى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، من بينها 401 في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

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