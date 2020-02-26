طهران تعلن عن 19 حالة وفاة و139 إصابة بفيروس "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © RR/KAR إيرانيون يرتدون أقنعة واقية من كوروناطهران تعلن عن 19 حالة وفاة و139 إصابة بفيروس "كورونا"

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، اليوم الأربعاء في بيان على التلفزيون الرسمي، إن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 139 بفيروس "كورونا" المستجد في إيران.

وشهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين التي نشأ فيها الفيروس في أواخر العام الماضي.

وفي نفس السياق، تضاربت الأنباء حول إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، بفيروس "كورونا"، وفيما نفى الأخير الأنباء، أكد متحدث باسم وزارة الصحة أن نتائج فحوص ربيعي ستتضح اليوم الأربعاء.

المصدر: "رويترز"