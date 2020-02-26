شكرا لقرائتكم خبر عن 221 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون باحات المسجد الأقصى لالتقاط صور تذكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في صورة متكررة لتدنيس المقدسات فى القدس، اقتحم 221 مستوطنا إسرائيليا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، فى حماية مجموعة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر صفحته على "تويتر"، منذ قليل، صور لاقتحام المستوطنين باحات الأقصى، حيث التقط الإسرائيليين الصورة التذكارية أمام المسجد الأقصى وفي الأماكن المقدسة وتظهر معهم في الصورة حماية شرطة الاحتلال لمخالفاتهم المتكررة.



انتهاكات المسجد الاقصى

وخلال الأحد الماضي، اقتحم 48 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في حراسة من شرطة الاحتلال. وأفادت وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية – وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المستوطنين تجولوا في الباحات بشكل استفزازي انطلاقا من باب المغاربة وصولا إلى باب الرحمة قبل مغادرة المكان.



جانب من الصور

وفى السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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داخل المسجد الاقصى

وذكرت (وفا)، أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وشددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة به والبوابات المقامة على مداخله، ونشرت أفراد الوحدات الخاصة على بعض المداخل والمحاور المحيطة بالحرم، وأغلقت الممرات التي يسلكها المواطنون بالشوادر لحجب الرؤية، وجلبت مزيدا من المكعبات الأسمنتية للمنطقة.

وعلى جانب آخر، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، لإجبارها على الانصياع للإرادة الدولية وإنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين فوراً، وأشارت الوزارة - في بيان أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الإبراهيمى - إلى ما فرضه جولدشتاين قائد مذبحة الحرم وأمثاله من تنظيمات وميليشيات إرهابية ومسلحة تنتشر في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "تدفيع الثمن"، وإلى الجمعيات الاستيطانية المنظمة التي تواصل عملها العدواني لتهويد وضم أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية المحتلة.