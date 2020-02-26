شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: انتهاء موجة التقلبات الجوية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، عودة أجواء المملكة إلى طبيعتها نهاية هذا الأسبوع، بعد موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

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وقال «الزعاق» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: “ستستقر الأجواء من يوم غدٍ الخميس والجمعة والسبت (إجازة نهاية الأسبوع) على جل المناطق أجواء معتدلة ومستقرة مع برودة معتادة في الليل”.