شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: انتهاء موجة التقلبات الجوية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، عودة أجواء المملكة إلى طبيعتها نهاية هذا الأسبوع، بعد موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقال «الزعاق» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: “ستستقر الأجواء من يوم غدٍ الخميس والجمعة والسبت (إجازة نهاية الأسبوع) على جل المناطق أجواء معتدلة ومستقرة مع برودة معتادة في الليل”.
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