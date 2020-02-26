شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 28 شهر مارس 2020، حسبما ورد في الحساب الرسمية للبرنامج على موقع “تويتر”. كما أوضح حساب المواطن أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا)

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