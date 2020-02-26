موجة حارة تذيب 20% من جليد جزيرة في أنتاركتيكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وكالة الفضاء وعلوم الطيران الأمريكية «ناسا»، صوراً تظهر ذوبان أكثر من ربع الغطاء الجليدي لجزيرة النسر في القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا» بسبب موجة حارة ضربت الجهة الشمالية منها مطلع فبراير/شباط الجاري، واستمرت 9 أيام، وصلت خلالها الحرارة إلى 18 مئوية. تظهر الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الفرق بين شكل الجزيرة قبل الموجة الحارة وبعد ظهور سطحها الصخري، بسبب خسارتها لجزء كبير من غطائها الجليدي، وتكون بحيرات نتيجة المياه الذائبة. وأشارت «ناسا» إلى أن الموجة الأخيرة كانت الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة التي تشهدها القارة القطبية الجنوبية، التي وصلت درجة حرارتها إلى 18.2 درجة مئوية، فقدت بسببها نحو 10 سنتيمترات من غطائها الجليدي. وعلق خافيير فيتوس عالم المناخ قائلاً إن المياه المتجهة نحو المحيط بسبب ذلك الذوبان تسببت في ارتفاع مستوى سطح البحر. وقال ماوري بيلوت عالم الجيولوجيا في جامعة بماساشوستس «لم نشهد ذوباناً للجليد بهذه السرعة في القارة القطبية الجنوبية سابقاً، لكننا سجلنا حالات ذوبان الجليد في مناطق أخرى مثل ألاسكا وجرينلاند».

تجدر الإشارة إلى أن جبلًا جليدياً ضخماً تزيد مساحته على 300 كيلومتر مربع، انفصل في وقتٍ سابق من شهر فبراير/شباط الجاري من جزيرة الصنوبر الجليدية على الجانب الغربي من القارة القطبية الجنوبية. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن هذا الانفصال بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر. وتعاني «أنتاركتيكا» من ذوبان سريع لغطائها الجليدي بسبب الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية وزيادة مستوى الغازات الدفيئة.