أرملة كوبي براينت تقاضي الشركة المشغلة للمروحية التي سقطت وعلى متنها زوجها وابنتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



رفعت فانيسيا براينت أرملة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبي براينت، دعوى قضائية ضد الشركة المشغلة للمروحية التي تحطمت الشهر الماضي وأودت بحياة زوجها وابنتها جيانا 13 عاماً. مؤكدة على أن الطيار كان مهملاً، وقرر القيام بالرحلة رغم الطقس السيئ.

ويشير نص الدعوى إلى أن الطيار آرا جورج زوبايان، الذي لقي مصرعه في الحادث، لم يقيم بيانات الطقس قبل الإقلاع، ولم يقرر إلغاء الرحلة رغم الظروف الخادعة. كما نصت على أن شركة «أيلاند إكسبرس هليكوبترز»، والطيار، كان عليهما «واجب اعتماد درجة الحكمة التي يستخدمها أي طيار حكيم عادةً في ظل نفس الظروف الجوية أو في ظروف مماثلة».

وأضافت«سمحت الشركة بإجراء الرحلة وهي على دراية تامة بأن المروحية كانت تحلق في ظروف جوية غير آمنة».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «أيلاند إكسبريس هليكوبترز» علقت عملياتها منذ وقوع الحادث.

رفعت أرملة براينت الدعوى قبل فعالية لإحياء ذكراه في مركز ستابلز بلوس أنجلوس الذي كان شاهداً لسنوات طويلة على تألقه مع فريقه لوس أنجلوس ليكرز، ولم يكشف عن طبيعة التعويضات المادية والتأديبية التي تسعى للحصول عليها من الشركة المالكة للمروحية.

تم إحياء ذكرى رحيل براينت وجيانا في فعالية حملت عنوان «احتفاء بالحياة»، وافتتحتها بيونسيه بأغنيتها XO التي أصدرتها عام 2013، والتي كانت واحدة من أغاني براينت المفضلة. وكان بين الحاضرين نجوم كرة السلة مايكل جوردان وماجيك جونسون وزميل براينت السابق شاكيل أونيل.

وخلال الفعالية، قالت أرملة براينت عن زوجها الراحل «لقد كان كل شيء بالنسبة لي»، كما وصفت ابنتها جيانا بأنها «روح لطيفة بشكل مثير للدهشة، كانت ابتسامتها تعتلي وجهها طوال الوقت».

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة المحلية، قررت يوم الحادث نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عدم تحليق المروحيات بسبب سوء الأحوال الجوية. إلا أن الطيار طلب من مراقبي الحركة الجوية الحصول على تصريح خاص، يعرف باسم «القواعد الخاصة للطيران البصري»، للتحليق في ظروف جوية غير مثالية، وبعد مرور دقائق، طلب إذناً بالتحليق المرتفع لتجنب طبقة من السحب الكثيفة. ووفقاً لبيانات الرادار، ارتفعت المروحية ثم اتخذت مسار هبوط إلى جهة اليسار، قبل أن ينقطع الاتصال بها.