رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى «الهدوء والتآخي» بعد مقتل 20 شخصاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأربعاء، إلى الهدوء بعد أيام من أعمال العنف في نيودلهي قتل خلالها 20 شخصاً على الأقل.

وكتب مودي في تغريدة على موقع تويتر:«السلام والتآخي أساسيان في أخلاقياتنا. أناشد أشقائي وشقيقاتي في دلهي الحفاظ على السلام والتآخي في كل الأوقات. من المهم أن يستتب الهدوء ويعود الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت».

وقال رئيس الحكومة الهندية، إنه شارك في اجتماع لتقييم الوضع في سائر أنحاء المدينة، لافتاً إلى أن الشرطة والأجهزة الأخرى تعمل على الأرض.

وتزامنت أعمال العنف مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند التي بدأت الاثنين واستغرقت يومين.