شكرا لقرائتكم خبر عن العالم «يفكر» في مهرجان هاي أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

افتتح أمس الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح في منارة السعديات فعاليات مهرجان هاي أبوظبي، والذي تنظمه وزارة التسامح يرافقه صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وميثاء الشامسي وزيرة دولة، والدكتور زكي نسيبة وزير دولة، والدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وبيتر فلورنس مدير مهرجان هاي؛ وكريستينا فوينتس لاروش، المدير الدولي لمهرجان هاي؛ ومحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار أربعة أيام.

عبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عقب الافتتاح عن أمله بأن يكون المهرجان منصة مهمة يشارك فيها الجميع بالدراسة والنقاش حول قضايا التنمية الثقافية والفكرية والفنية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو المستوى الدولي، كما أنه فرصة لتعزيز مكانة اللغة العربية على المستوى العالمي من خلال المشاركة الواسعة للمبدعين الإماراتيين والعرب في أنشطته التي تتعلق بالأدب والشعر العربي، وأدب الأطفال، وكذلك حول قضايا التنمية البشرية، وقضايا الشباب والمرأة والأسرة، مؤكداً أن المهرجان يعتمد في ذلك كله على أسلوب فريد في التنظيم، بحيث تستمر الأنشطة خلال اليوم كله، ويوفر للمتابعين الحصول على المعرفة واللقاء مع المبدعين.

ثراء وانجازات

وأكد أنه على ثقة تامة بأن المهرجان بكل ما يحتويه من ثراء فكري وثقافي وفني سوف يخرج بالعديد من الفوائد والإنجازات المهمة التي تهدف إلى تحقيق التطور في الثقافة والآداب والفنون العربية، بما يسهم في إثراء الحياة للجميع، داعياً كافة فئات المجتمع إلى حضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بما يقدمه من تجارب فريدة، مضيفاً أنه على ثقة تامة بأن المهرجان سوف يكون ناجحاً في تحقيق أهدافه المرجوة، وفي تأكيد مكانة أبوظبي الثقافية والفنية في العالم، وفي الإسهام في تطوير الواقع الثقافي العربي نحو الأفضل.

وعن أهمية مهرجان هاي أبوظبي كحدث عالمي على أرض الإمارات أوضح الشيخ نهيان بن مبارك أن وجود قنوات للحوار والتفاهم والعمل المشترك مع جميع البشر ضروري تماماً، لكي تكون الإمارات، دولة ناجحة، تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء، وتحقق التنمية والتقدم في كافة الميادين، بل وكذلك دولة تناصر قضايا الحق والعدل والسلام في كل مكان، مؤكداً أن الانفتاح على العالم هو أحد أهم ملامح الرؤية الحكيمة لمسيرة الدولة، وقيادتها الرشيدة.

وتسلم الشيخ نهيان بن مبارك النسخة الأولى من كتاب «أم الإمارات مبادئ وإنجازات» من إعداد وتأليف الدكتورة ميثاء الشامسي، والذي تتناول فيه مسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال التعليم والرعاية الصحية والمبادئ التي أسست عليها سموها هذه الإنجازات، والشهادات التي حصلت عليها على مستوى العالم ثم آراء خبراء ورؤساء دول بما أنجزته سموها من أعمال عظيمة.

حياة مع الأدب

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وشهد اليوم الأول من المهرجان إقبالاً كبيراً على الندوات الأدبية واللقاءات الفكرية والحفلات أيضاً، حيث ازدحم المسرح الدائري بالجمهور الذي طرح العديد من الأسئلة، والتي أجاب عنها محمد المرفي جلسة جمعته مع رشيد الخيون بعنوان «حياتي مع الأدب» وتعرض خلالها المر إلى البيئة الاجتماعية والاقتصادية والقيم والتقاليد التي نشأ عليها وتأثيرها في فهمه للحياة وإبداعه أيضاً، كما أكد عالمية الإبداع وأهمية أن يتصل الإنسان سواء كان مبدعاً أو قارئاً بالعالم، ويتذوق شتى فنون الإبداع بمختلف المدارس الأدبية في كافة بقاع الأرض، لأنها تنقل صورة لرؤية الآخر وما يحمله من هموم وقضايا، ومن خلالها يكون التعارف، وعلى أساسها ينشأ الحوار بين الجميع، منبهاً إلى أن المجتمع الإماراتي يملك تجربة راقية جداً في التسامح والأخوّة الإنسانية تمثل أحد أهم ملامح المجتمع الإماراتي، ويمكن أن تهديها الإمارات للعالم من خلال اللقاءات والمؤتمرات والمهرجانات أيضاً، وهاي أبوظبي أحد هذه المنصات التي نراها فرصة للانفتاح على مختلف الأفكار وتقديم تجربتنا للعالم.

ومن جانبه، قال بيتر فلورنس: «إن انطلاق فعاليات المهرجان في أبوظبي لأول مرة، هو بلا شك مناسبة استثنائية تبعث على الفخر والسعادة، فنحن على موعد في الأيام الأربعة القادمة مع تجربة متميزة من نوعها نلتقي خلالها بأبرز العقول الأدبية والشعرية والفكرية، للتعرف على قصصهم ومشاركاتهم الملهمة، ما يمكّننا من تصوّر ما سيؤول إليه العالم مستقبلاً، ويعد المهرجان بمثابة منصّة شمولية تستضيف مختلف الأصوات الملهمة الناطقة بلغات عديدة ضمن حوارات مثمرة»

وبدورها، قالت كريستينا فوينتس لاروش: «نحن سعداء بالترحيب بالجمهور في النسخة الأولى من المهرجان، والذي يكتسب أهمية متزايدة بوصفه حواراً عالمياً يشهد مشاركات مثمرة وآراء جديدة ملهمة، حيث نلتقي بنخبة من أبرز العقول والمفكرين والكتّاب من جميع أنحاء العالم ضمن سلسلة من الحوارات لمناقشة العديد من التحديات الأكثر إلحاحاً، بدايةً من المشكلات البيئية ومروراً بالتطورات التكنولوجية وصولاً إلى عوامل الإبداع».

تواجد للأطفال

وحول برنامج أطفال المدارس الذي يشارك به 5000 طالب من 75 مدرسة حكومية وخاصة، قال الكاتب البريطاني آندي استانتن إنه فخور بالمشاركة في المهرجان واللقاء بهذا الكم من أطفال الإمارات الذين يعد التواصل معهم بنفس متعة الكتابة للطفل، وأنه لم يجد أي عناء في التواصل معهم والحديث، بل وجد كثيراً من الجمال والخيال التي يتمتعون به، وأنه يحمل قلب طفل يستطيع بسهولة اكتشاف الجمال، وهو ما وجده في أبوظبي، وعن ملامح التسامح والتعايش التي لاحظها خلال مشاركته بالمهرجان أكد أن المجتمع الإماراتي لا يجد عناء على الإطلاق في التعايش والتواصل، فهو مجتمع تعد التعددية أحد أهم ملامحه.

كما حظيت جلسة حول كتاب «طريق الحرير الجديد: حاضر ومستقبل العالم» لبيتر فرانكوبان بمتابعة واهتمام واسعين من رواد المهرجان نظراً لأهمية الموضوع والانعكاسات الاقتصادية والسياسية، ومن ثم المجتمعية التي يمكن أن تحدث لكثير من الدول حول العالم، في حال تحول طريق الحرير إلى واقع يربط العالم.

وشهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد كبير من الجمهور عرضا بعنوان «القوّة» قدمته فرقة الرقص المعاصر «تووفيسد دانس كومباني» من المملكة المتحدة، وذلك تعبيراً عن روح الإبداع والتسامح والحوار والمغامرة التي تلهم المهرجان، وتناول العرض فكرة التسامح والأخوّة وتطور الحياة البشرية والرغبة الدائمة في الحرية.