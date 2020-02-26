«خلوة الكتابة الإبداعيّة» تدعم 10 مؤلفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت مساء أمس الأول فعاليات برنامج «خلوة الكتابة الإبداعية» الذي نظمته مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، بهدف تدريب عشرة كُتَّاب على أساليب مبتكرة في الكتابة تثري المحتوى المعرفي والإبداعي في الإمارات والوطن العربي.

واشتمل البرنامج الذي أقيم بدعم من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، وبالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، على ورش عملٍ مكثّفة قدمها كل من الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والكاتبة الليبية نجوى بن شتوان.

وخلال برنامج الخلوة التي أقيمت في فندق واحة البداير على مدار عشرة أيام، حضر المشاركون جلسات كتابة حرة، وجلساتٍ نقاشية وحوارية تناولت مواضيع مراحل الكتابة (التخطيط، التأليف، المراجعة، النشر)، وأساسيات وقواعد الكتابة الإبداعية وأساسياتها، وطريقة اختيار الرسم المناسب للنص المناسب، واختيار الناشر المناسب، وغيرها من المواضيع.

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واشتمل البرنامج على رحلاتٍ خارجية زار فيها المشاركون منطقة «مليحة» و«قلب الشارقة» الوجهة السياحية التاريخية في الشارقة ومقهى «الراوي» الثقافي.

وسيقوم المشاركون بعد انتهاء البرنامج بتأليف كتاب أو ديوان شعري، أو أي نوع من أنواع الكتابة الإبداعية، وتقديم العمل خلال 8 شهور، بحيث ستتلقى هذه الأعمال دعماً من «ألف عنوان وعنوان» لنشرها.

وحول البرنامج، أكدت مجد الشحي، مدير «ألف عنوان وعنوان»: «انطلقت المبادرة في تنظيم هذا البرنامج من حرصها على أهمية دعم الكُتَّاب والروائيين المحليين والعرب، وتمكينهم بمختلف السبل لتيسير عملهم الإبداعي وتطويره».

‏‎وأضافت: «نحن سعداء باحتضان 10 كُتَّاب، والعمل معهم بحضور مدربين مهمين: الروائي واسيني الأعرج من الجزائر، والكاتبة نجوى بن شتوان من ليبيا، ونحن على ثقة أن لهذا البرنامج بصمة إبداعية، ونتطلع لرؤية الأعمال القادمة منهم».