الكويت تعلن ارتفاع أعداد "حالات كورونا".. والمصدر إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بالكويت وصل إلى 11 حالة

وذكرت وزارة الصحة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن "الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".

وأوضحت أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وأهابت وزارة الصحة الكويتية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.

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مقدم من: بي بي سي

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كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، ليل الخميس الجمعة، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

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وفي السياق، ارتفعت أرقام الإصابات والوفيات بإيران من جراء كورونا بشكل كبير للغاية في مناطق عدة من البلاد، منها العاصمة طهران، فيما يقول مراقبون إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

ووصل عدد الوفيات بالفيروس، التي تم الإعلان عنها رسميا في إيران، إلى 12 شخصا، فيما أصيب 61 آخرون.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، مزاعم فرحاني، إن السلطات تفحص حوالي 900 حالة أخرى مشتبه بها.

وتتحدث بيانات وزارة الصحة الإيرانية، عن أن كورونا انتشر في البلد، بسبب أشخاص أدخلوها بطريقة غير قانونية من باكستان وأفغانستان أو بشكل غير مباشر من الصين.

وبهذا، فإن إيران أصبحت موطن ثاني أكبر عدد وفيات بهذا الفيروس بعد الصين.